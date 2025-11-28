Kağıthane Belediyesi, sosyal donatılara sahip, tarihi ve modern dokuyu birleştiren yeşil ve estetik çevre düzenlemesiyle ilçeye 100 bin metrekarelik yeni meydanlar kazandırdı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçim öncesi sözünü verdiği Meydan Projesi, Kağıthane’nin üç farklı noktasında hayata geçti. Kağıthane Meydanı, Kaymakamlık Meydanı ve Bosna Hersek Meydanı, modern kentsel yaşamın simgesi olarak öne çıkıyor. Yeşil alanlar ve estetik tasarımlarıyla Kağıthane meydanları, ilçede yaşayanlara dinlenme ve sosyal yaşam imkanı sunuyor. Yürüyüş ve spor alanlarının yanı sıra çocuk oyun parkları ve buluşma noktalarıyla halkın kullanımına açık sosyal yaşam alanları olarak öne çıkıyor.

"3 önemli sosyal alanı ilçemize kazandırdık"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçeye kazandırılan üç meydanla ilgili olarak, "Kağıthane Meydanı, Kaymakamlık Meydanı ve Bosna Hersek Meydanı olmak üzere üç önemli sosyal alanı ilçemize kazandırdık. Şehrin merkezinde toplam 100 bin metrekarelik alana binlerce ağaç ve yüzbinlerce bitki çeşidi diktik. Yürüyüş ve spor alanlarıyla hem fiziksel aktiviteyi hem de sosyal yaşamı destekledik. Kaldırımları dekoratif doğal taşlarla süsledik, akıllı şehir mobilyalarıyla dinlenme ve buluşma alanları oluşturduk. Ayrıca enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri sayesinde meydanlarımızı akşamları da güvenle kullanılabilir sosyal alanlar haline getirdik" dedi.