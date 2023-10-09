Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen kırtasiye yardımları çerçevesinde ilçede ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 3 bin öğrenciye, kırtasiye malzemesi dolu çanta hediye edildi.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, her yıl öğrencilere sağladığı kırtasiye malzemesi desteğini bu yılda sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen kırtasiye yardımları çerçevesinde ilçede ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere kırtasiye malzemesi dolu çanta hediye edildi. İlçede 1000 ilkokul, 2 bin ortaokul ve lise olmak üzere toplam 3 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtıldı.

Kırtasiye setinin içerisinde; çanta, kalem kutusu, makas, kurşun kalem, suluboya, defter, silgi, kalemtıraş ve cetvel seti gibi öğrencilerin temel ihtiyacı olan ürünler bulunuyor.

“Öğrencilerimiz ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

2023-2024 eğitim -öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, " Geleceğimiz, yarınlarımız ve ümidimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ve eksiksiz bir şekilde eğitim almaları en öncelikli konularımızın başında geliyor. Bu çerçevede eğitimde fırsat eşitliği ilkesini göz önünde bulundurarak, eğitim yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu yardımı gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz ailelerin çocuklarına veriyoruz. Başvuran vatandaşlarımız Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görev yapan yetkili personeller tarafından inceleniyor ve buna göre gerçek ihtiyaç sahipleri belirleniyor. İmkânı olmayan Küçükçekmeceli öğrencilerimiz ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.