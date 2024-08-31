Küçükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yılı coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “30 Ağustos’u kurtuluşun, kuruluşun, Cumhuriyetimizin taçlandığı bir yıl olarak kabul ediyor ve bugünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramının 102’nci yılında Küçükçekmece Belediyesi bir dizi etkinlik düzenledi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve ilçe protokolü, Tevfik Bey Mahallesi’nden başlayıp Fatih Mahallesi göl kenarında son bulan bir yürüyüş gerçekleştirdi. Başkan Çebi, binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte halkı selamlayarak Zafer Bayramı’nı kutladı. Programın devamında ise Küçükçekmece Belediyesi Amfi Tiyatro’da toplanan binlerce vatandaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu. Ardından ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Hakkı Ergök, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu. Program, Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin konuşmasının ardından dj performansı ile devam etti.

“30 Ağustos Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin taçlandığı tarihtir”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi programda yaptığı konuşmada “30 Ağustos ülkemiz için, milletimiz için, bir kurtuluşun, özgürlüğün, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin taçlandığı tarihtir. Bir devlet oluşun, bağımsız bir ülke oluşun taçlandığı 30 Ağustos bunun tarihi. Ülkemiz açısından çok kıymetlidir, çok değerlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi taçlandırmak maksadımız. Vermiş oldukları amansız, güzel bir mücadelenin sonucudur 30 Ağustos. Bize emanet edilmiş olan bu Cumhuriyeti koruyabilmek için her 30 Ağustos’ta ülkemizde yaşadığımız bu coşku ile ileriye doğru, Atatürk’ümüzün göstermiş olduğu istikamete doğru yürümeye ve bunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu mirası çocuklarımıza bırakmak zorundayız. Bu mirası gelecek nesillere öğretmek ve onlara bırakmak zorundayız. Onun için 30 Ağustos’u kurtuluşun, kuruluşun, cumhuriyetimizin taçlandığı bir yıl olarak kabul ediyor ve bugünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Zaten 30 Ağustos’u hasretle bekliyoruz gelsin diye. Biz de Küçükçekmece olarak büyük zaferin anısına çelenk koyma töreniyle başladık bu saate kadar devam ediyoruz. Bütün ülkemize, milletimize bu ülkeyi seven herkesle 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.