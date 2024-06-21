Küçükçekmece’de bir parkta bir kişi bankta ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece’de bulunan Şehit Berkay Işık Hayat Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bankta hareketsiz halde duran birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz bir şekilde duran kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bankın yanında silah bulundu

Güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şahsın kimliğinin Fevzi Can S. olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar esnasında hayatını kaybeden Fevzi Can S.’nin oturduğu bankın yanında silah bulundu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacak.