Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın altında kalan yaralıların kurtarılma çalışmaları havadan görüntülendi.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokak’ın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Enkazdan 7 yaralı sağlık ekipleri tarafından kurtarılırken, göçük altındaki 2 yaralı için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çöken binanın bulunduğu alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda AFAD ve sağlık ekibinin göçük altında kalan yaralıları arama ve kurtarma çalışmaları görülüyor.