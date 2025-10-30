Cumhuriyet Haftası boyunca Küçükçekmece’de; Cumhuriyet temalı atölyelerden bilim ve gözlem şenliğine, tiyatrolardan turnuvalara kadar pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Halkalı’daki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma ve bayramlaşma töreninin ardından kutlamalar, İBB Küçükçekmece 100. Yıl Stadı’na taşındı.

Etkinlikler kapsamında, Atakent Mahallesi’ndeki Ali İsmail Korkmaz Parkı’ndan başlayan Cumhuriyet yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Milletvekili Engin Altay, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi Turgay Özcan, CHP İlçe Başkanı Burak Ergin ve yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Yürüyüş boyunca ilçenin sokakları, hep bir ağızdan söylenen marşlar ve şarkılarla Cumhuriyet coşkusuyla dolup taştı.

"Her Birimizin Cumhuriyete Sözümüz ve Borcumuz Var"

Yürüyüşün ardından 100. Yıl Stadı’nda vatandaşlara seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin en şanlı, en anlamlı günlerinden birini, büyük bir gurur ve tarifsiz bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda insan onurunun, eşitliğin ve özgürlüğün güvencesidir. Bizden sadece yeni yaşını kutlamamızı değil, ona sımsıkı sarılıp sahip çıkmamızı istiyor. Daha çok çalışmamızı, daha çok üretmemizi, daha çok kenetlenmemizi bekliyor. Her birimizin bu büyük emanete karşı bir sözü, bir sorumluluğu var! Bu miras, sahada doktor olan Ali’ye, öğretmen Ayşe’ye, emeğiyle bu kenti ayakta tutan temizlik işçisi Hasan’a, belediye başkanı Kemal’e emanettir.

Ayşe’nin sınıfındaki her çocuğun gözündeki parıltıdır, Ali’nin ameliyathanedeki her başarılı operasyonu, hastasını yaşatma azmidir.

İşini en iyi şekilde yaparak emeğiyle bu kenti ayakta tutan Hasan’ın alın teridir.

Ve benim, bir belediye başkanı olarak bu şehrin her bir sokağına, her bir hanesine eşitlik ve adaletle hizmet etme sözümdür. İşte bu yüzden, yüksek sesle ve tam bir kararlılıkla tekrar ediyoruz: Pusulamız Cumhuriyettir!"

Bayram coşkusu, İBB Küçükçekmece 100. Yıl Stadı’nda DJ performansıyla devam etti.