Olay dün gece 23.00 saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı 11 daireden oluşan binanın yan tarafındaki istinat duvarı çöktü. Binadan çatırdama sesleri gelmesinin arından ihbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi. Vatandaşların tahliye edilerek otellere yerleştirildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde ise binanın alt katında yer alan 2 dükkanın tahliye edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA