Küçükçekmece’de "Gelecek Kitapla Yeşerecek" sloganıyla açılan kitap fuarı ilgi gördü.

Küçükçekmece’de Garip Dede Dergahı Vakfı tarafından "Gelecek Kitapla Yeşerecek" sloganıyla kitap fuarı açıldı. Açılışa belediye başkanları, yazarlar ve vatandaşlar katıldı. Yazarlar kendi kitaplarını tanıtırken, bir yandan kitapseverlerle sohbet ederek eserlerini imzaladı. Garip Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat fuarla ilgili, "4 günlük bir fuarımız olacak. Yazarlarımızın, akademisyenlerimizin, çeşitli platformlarda söz söyleyen kişiler yer alacak. Yeri geldi mi sağlıkla depremle kent meseleleriyle ilgili panellerimiz olacak. Konserler de olacak. Özellikle halkımız toplumumuz kitap okumakta her gün uzaklaşıyorlar bunu görüyoruz. Tamamen sosyal medya esiri olmuş bir toplumuz. Kitapların içerisinde gerçekten bir hayat var bir güzellik var. Yayıncılara bir katkımız olsun. Halkımız gelsin burada kendi mekanında dostlarıyla sohbet etsinler yemeklerini yesinler, çaylarını içsinler. Tamamen teknolojinin esiri olmuş durumdayız. Umarım bunu kırarız. Sadece bu bizim söylemimizle olmaz. Türkiye’nin her yerinde bu tür fuarların çoğalmasını arzularız" dedi. 22 Eylül Pazar gününe kadar açık olacak fuar, kitap kurtlarını bekliyor.