Küçükçekmece’de boş bir arazide yaralı halde bulunan leyleğin tedavisi Küçükçekmece Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü’nde görev alan Veteriner Hekim Mert Çağlar Kılıç tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Önceki gün Küçükçekmece’de boş bir arazinin çevresinde bulunan vatandaşlar, bir leyleğin yaralı halde gezindiğini fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesine bağlı Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine araziye gelen ekipler, yaralı leyleği tedavi etmek üzere koruma altına alarak, Veteriner Müdürlüğüne götürdü.

“Röntgen çektiğimizde sağ omzunda çıkık meydana geldiğini fark ettik”

Bir süredir tedavi altında olan leylekle birebir ilgilenen Veteriner Hekim Mert Çağlar Kılıç, “Bölge ekiplerine gelen ihbar neticesinde yaralı leyleği merkezimize aldık. İlk müdahalesinin ardından sağ kanadında bir düşüklük olduğunu, röntgen çektiğimizde sağ omzunda çıkık meydana geldiğini fark ettik. Uzun zamandır beslenemediği için bir halsizlik durumu var. Şu an yoğun bakım ünitesine aldık. Damar yolu açıldı, serum tedavisi devam ediyor. Tedavisinin ardından leyleği doğal yaşam alanına bırakacağız” diye konuştu.

Yaralı leyleğin tedavisi sürüyor.