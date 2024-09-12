Küçükçekmece’de her akşam oturduğu evin camından aynı saatte geçen çöp kamyonlarını izleyen Barlas Arslan’ın hayali gerçek oldu. Barlas’ın hayaline kayıtsız kalmayan Belediye ekipleri Barlas’ı evinden alıp trafiğe kapalı alanda çöp kamyonuna bindirerek hayalini gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Belediyesi, her akşam oturduğu evin camından aynı saatte geçen çöp kamyonlarını izleyen minik Barlas Aslan’a sürpriz hazırlayarak hayalini gerçekleştirdi. Barlas’ın ailesi minik oğullarının çöp kamyonuna el salladığı görüntüleri paylaşarak Küçükçekmece Belediyesine X’ten (Twitter) çağrıda bulundu. Barlas’ın hayaline kayıtsız kalmayan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barlas’ı evinden alıp trafiğe kapalı alanda çöp kamyonuna bindirerek hayalini gerçekleştirdi. Küçük çocuğun o an yaşadığı mutluluk ve heyecan gözlerinden okundu.