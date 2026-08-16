Yaz mevsiminde deniz ve havuz kullanımının artmasının kulak sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Özel Denizli Egekent Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emrah Yücel, özellikle "yüzücü kulağı" olarak bilinen dış kulak yolu enfeksiyonlarının bu dönemde daha sık görüldüğünü ifade etti.

"Kulak içerisinde kalan su ve kulak çubuğu, kulak mantarı enfeksiyonuna yol açıyor"

Dış kulak yolu enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden birinin kulak kanalında kalan su olduğunu belirten Op. Dr. Emrah Yücel, "Mantar enfeksiyonları sıcak ve nemli ortamları sevdiği için yaz aylarında deniz ve havuz sonrasında kulak kanalında kalan su, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor. Bunun yanında kulak çubuğu ve benzeri cisimlerle kulak kanalının karıştırılması da tahrişe neden olarak enfeksiyon riskini artırır. Kulak temizliğinde kanal tahrişini engellemek için kulak içerisi temiz bir havluyla nazikçe silinmelidir" ifadelerini kullandı.

Hijyeninden emin olunmayan havuzların kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Yücel, "Kirli havuzlar sadece kulak enfeksiyonlarına değil, göz ve cilt enfeksiyonlarına da neden olabilir. Havuz veya deniz sonrasında kulakta kaşıntı, ağrı veya hassasiyet geliştiğinde mutlaka kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır" diye konuştu.

"Bakımı yapılmayan klimalar kulak ve boğaz hastalıklarını tetikliyor"

Yaz aylarında klima kullanımına ilişkin de uyarılarda bulunan Dr. Yücel, klimaların çok düşük sıcaklıklarda çalıştırılmaması, doğrudan yüze üflememesi ve filtre bakımlarının düzenli yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi bakımı yapılmayan klimaların kulak ve boğaz hastalıklarını etkileyebileceğini ve boğaz ağrısı, farenjit, sinüzit ataklarına sebep olabileceğini belirtti.

Çocukların yaz tatilinde havuz ve denizde daha fazla zaman geçirdiğine dikkat çeken Dr. Yücel, ailelerin bu konuda daha özenli davranması gerektiğini belirterek, "Hijyeninden emin olunmayan havuzlardan kaçının. Deniz veya havuz sonrasında kulak çubuğunu gibi sert cisimleri kulak kanalının içine sokmayın kulakları temiz havluyla nazikçe kurulayın. Klimayı aşırı düşük sıcaklıkta kullanmayın ve doğrudan üzerinize üflemesine izin vermeyin. Bol sıvı tüketerek vücudunuzun sıvı dengesini koruyun" dedi.

"Tedavi edilmeyen enfeksiyonlar ciddi komplikasyonlara yol açabilir""

Kulakta kaşıntı, ağrı, hassasiyet, işitme kaybı, uzun süren burun tıkanıklığı veya şiddetli boğaz ağrısı gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Yücel, "Kulak enfeksiyonlarının büyük bölümü erken tanı ve tedaviyle kısa sürede iyileşebiliyor. Belirtilerden sonra muayenenin geciktirilmesi ise ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle şikâyetlerin başlaması halinde vakit kaybetmeden bir kulak burun ve boğaz uzmanına başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.