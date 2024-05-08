Alesta Yatırım, Türk Telekom Ventures, Founder One gibi güçlü sermaye fonlarından yatırım alan, İTÜ Arıkent ve ünlü oyuncu Ceyda Düvenci’nin ortak olduğu yerli teknoloji girişimi Kidolog, iki kuluçka girişimin birini sattı. Satışla bugüne kadar aldığı yatırımın tamamını karışlayan Kidolog alanında büyüme devam kararı aldı. Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli satışın yatırım için kuluçka girişimler için örnek olabileceğini belirtti.

Türkiye’nin ilk Sağlık Bakanlığı onaylı aile platformu Kidolog’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, 6 ay önce bünyelerine katılan, evcil hayvanlara odaklanan PatiWe uygulamasının satışını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Uğurelli, erken aşamada gerçekleştirilen satışla Kidolog’un bugüne kadar TL cinsinden aldığı yatırımdan daha fazlasını elde etiklerini belirterek, "2021 yılında kurulan, ebeveynlere gebelik öncesi ve sonraki dönemde online uzman desteği sağlamak hayaliyle yola çıktı. Bir aile teknolojileri şirketi olarak yolculuğuna devam ediyor ve değerine değer katıyor. Dünya genelinde ailelerin yaşamlarını kolaylaştıran yenilikçi teknolojiler geliştirerek bu sektöre liderlik etme vizyonu ile yola çıkan Kidolog; ailelere her alanda sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek ve ailelerin problem yaşadığı her alanda etkin çözümler sunmayı hedefliyor.

Ebeveynlerin çocukları ve kendileri için ihtiyaç duyabileceği 11 farklı kategoride alanında yetkin danışman yüzlerce uzman çeşitliliği sunarak bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında ailelerin hayatına dokunuyor. 3 yıl içerisinde, 1 milyon insanın hayatına dokunduk. Sağlık Bakanlığı (USBS) onaylarını da alarak, e-reçete ve e-rapor tanzim edebilecek, hastaların klinik parametrelerini değerlendirerek, onları sürekli izleyebilecek bir kapasiteye ulaştık. Ayrıca Londra’da ofisini açarak, İngiltere pazarına da giriş yaptık" ifadelerini kullandı.

PatiWe satışının bir odaklanma meselesi olduğunu ve kendileri gibi kuluçka girişimlere örnek olabileceğini belirten Uğurelli, "Ailenin bir üyesi olan evcil dostlarımıza odaklanan PatiWe uygulaması, getirdiği yenilikçi yaklaşımla birlikte kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Yapay zekâ entegrasyonuyla dünyada bir ilki gerçekleştiren PatiWe, online eğitmen desteğini de kullanıcılarına sundu. PatiWe’nin son özelliği ise mama satışı oldu. Yakında eklenecek bu özellikle amaç, evcil dostlarımızın kaliteli ve sağlıklı mamaya kolayca ulaşmasını sağlamak. Satışı gerçekleştirilen PatiWe, bundan sonraki süreçte de Kidolog ailesinin üyesi olmaya devam edecek. Kidolog, PatiWe’nin tüm operasyon, yazılım ve reklam süreçlerinde destekçi olacak. Kendi bünyesinde ayrı departmanlara kavuşacak olan PatiWe, Türkiye’nin en geniş kapsamlı aile teknolojileri platformu olan Kidolog’la inorganik bağlarını koruyacak" dedi.