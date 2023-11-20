Çaykur Rizespor'un eski başkanı ve şu an Beylerbeyi Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Başkanı olan Tahir Kıran, son 11. hafta mücadelesindeki tartışmalı bir paylaşımı nedeniyle büyük tepki çekti. Kıran'ın, Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncusu Olha Ovdiychuk'un yerde kaldığı bir pozisyon sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında kullandığı dil, ahlaki sınırları aşarak geniş çapta eleştirildi.

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Tahir Kıran'ın paylaşımında, Ovdiychuk'a yönelik aşağılayıcı bir ifade kullanarak, "Yatarak ancak o... kazanır Maria" şeklindeki sözleri, futbol camiasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu tür saldırgan ve ağza alınmayacak sözler, sporun fair-play ilkesine aykırı olduğu gibi cinsiyetçi ve saldırgan bir dil olarak da değerlendirildi.

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Olayın ardından ABB Fomget Kulübü tarafından yapılan sert açıklamada, Tahir Kıran'ın sözleri şiddetle kınandı. Kulüp, sporun ve fair-play'in önemine vurgu yaparak, bu tür dilin kabul edilemez olduğunu belirtti.

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