İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik Direktör Bahaddin Güneş, Esenler Erokspor galibiyetini değerlendirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İnegölspor, ligin 36. Haftasında evinde ağırladığı Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

ŞEHİR OLARAK RAHATLADIK

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu; “Çok gergin bir maçtı ama şükürler olsun galip geldik. İkinci devrede her maç dönüm maçıydı ve takımımız başarılı oldu. İkinci yarıda topladığımız puanlarla grupta 3. sıradayız. Futbolcularımızın ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Isparta ve Batman maçında sürpriz bir sonuç oldu. Isparta kendini ateşe attı resmen. Önümüzde Ankara ve Tarsus maçı var. Bu hafta ben kümede kalma işinin yüzde 90 bittiğine inanıyorum. Şehir olarak rahatladık, önümüzdeki maçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEDİK

Teknik Direktör Bahaddin Güneş ise şu ifadeleri kullandı;

“110 gündür İnegölspor’dayım 15 maça çıktık ve abartmadan söylüyorum her hafta final maçı oynadık. Erok maçıda final maçlarının en önemlisiydi ve şükürler olsun ki bu final maçını da kazanarak önemli bir virajı daha kayıpsız geçtik. Oyuncularımı, teknik ekibimi ve kulüp personelimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Maça iyi başladık, net pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. İlk yarı mutlu olmadığım konu takım savunması. Bu konuda biraz sıkıntı yaşadık ancak kazandığımız toplarla bir çok pozisyona daha girebilirdik. İkinci yarının başında bir türlü uzaklaştıramadığımız topun dönüşü bize gol oldu. O an biraz şevkimiz kırıldı ancak devamında duran toptan attığımız golle yeniden oyuna ortak olduk. Bu süreçte daha coşkulu bir oyuncu grubu ve daha coşkulu bir taraftar vardı sahada. Yaptığımız hamlelerle de takım daha fazla direnç kazandı ve ikinci golü de bularak üstünlüğü elimize aldık. Tekrardan bütün oyuncularımın ayağına sağlık. Haftalardır söylüyorum kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bugünkü sonuçlardan sonra da gördük ki haklıymışız. Bu süreçte oyunu güzel oynamak çok zor. Galip gelmek, puan almak her şeyden önemli olan konu. Biz zaman zaman iyi oynadık zaman zaman iyi oynayamadık ama şunu biliyorum ki ne oyuncu grubu ne de teknik ekip hiçbir zaman mücadelemizden vazgeçmedik. Bunu herkesin bilmesini istiyorum ve herkesin verdiğimiz mücadeleye saygı duymasını bekliyorum. Taraftarımıza da çok teşekkür ederim yine bizi yalnız bırakmadılar. Ve biz de onlara bir önemli galibiyet daha armağan ettik.”