Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde bir trafoda meydana gelen patlama sonrası bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, trafodan aniden gelen patlama sesi mahallede paniğe yol açtı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının ormana sıçramasını engellemek için hızla müdahalede bulundu.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını bildirdi.

Elektrik dağıtım şirketi arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, trafo patlamasının nedeni inceleme sonrası netlik kazanacak.