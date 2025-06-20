Antalya'nın Kumluca ilçesinde Garanti Bankası önünde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet sürücüsü küçük bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü yaralandı.Mehmet ŞENTURK / ANTALYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, 48 AGP 415 plakalı motosikletin kaldırım kenarında yürüyen çocuğa çarpmasıyla meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanmasının bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.