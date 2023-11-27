Kunut Duası Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası Anlamı

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz.

Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.

Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz.

Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.