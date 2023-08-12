Edirne’nin Süloğlu ilçesinde yaz Kur’an-ı Kerim kurslarını dereceyle bitiren öğrencilere altın hediye edildi.

Süloğlu Müftülüğü tarafından yaz Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, yarışmada dereceye giren öğrencileri İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak ile makamında ağırlayarak, hediye takdim etti. Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran da ilçedeki camilerde yaz Kur’an kurslarını dereceyle bitiren öğrencilere altın hediye etti. Başkan Ormankıran, öğrencilere hediyelerini İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak ile birlikte verdi.