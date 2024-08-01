Tekirdağ Şarköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitim, Hemşire Sevgi Taşlıdere tarafından gerçekleştirildi ve çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi hakkında bilinç kazandırmayı hedefledi.

Eğitimde, doğru diş fırçalama teknikleri, diş ipi kullanımı ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı. Hemşire Sevgi Taşlıdere, çocuklara dişlerin nasıl doğru fırçalanacağını uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca, diş çürüklerinin ve diş eti hastalıklarının nasıl önlenebileceği hakkında da detaylı bilgi verildi.

Hemşire Sevgi Taşlıdere, eğitim sırasında çocuklara diş fırçalama alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini vurguladı. Çocukların günlük olarak dişlerini en az iki kez fırçalamaları ve düzenli olarak diş hekimi kontrolüne gitmeleri gerektiği anlatıldı.

Bu tür eğitimlerin çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmelerini sağladığını belirten yetkililer, daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.