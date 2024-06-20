İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin kişinin yaralandığını bildirdi. Bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi yaşamını yitirdi.

Bayram tatilinin beşinci gününde ise 696 trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, bin 205 kişi de yaralandı.

Tatilin başlangıcından itibaren toplam can kaybı sayısı 36'ya, yaralı sayısı ise 6 bin 550'ye ulaştı.