BURULAŞ ve İNULAŞ iş birliğiyle, 6-7-8 ve 9 Mayıs tarihlerinde toplu taşıma ücretsiz olacak. Bayramın 1, 2, 3 ve 4. günlerini kapsayan bu uygulama kapsamında, BURULAŞ’a bağlı şehir içi otobüsler ve raylı sistemler ile İNULAŞ’a bağlı İnegöl halk otobüsleri ve Tahtaköprü otobüsleri ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar bu hizmetten BursaKart kullanarak faydalanabilecek.

İNULAŞ adına açıklamada bulunan İbrahim Bayram, bayramların sevdiklere kavuşma, paylaşma ve dayanışmanın ön planda olduğu özel günler olduğunu belirterek, vatandaşların bayramda rahat seyahat edebilmesi amacıyla BURULAŞ ile birlikte ulaşımı ücretsiz hale getirdiklerini ifade etti. Bayramın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. İNULAŞ ailesi olarak, Kurban Bayramı’nın tüm vatandaşlara hayırlar getirmesi ve herkesin sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmesi dileğinde bulunuldu.