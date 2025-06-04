Esnafın dertli olduğunu söyleyen Şahin, kurbanlık satışlarının düştüğünü belirtti.

Şahin, " Evet, bugün arefeden bir önceki gün İnegöl Hayvan Pazarı’nı gezdik. Burada kurban satanlar vardı fakat kurban alanlara pek rastlayamadık. Pazarda yalnızca satıcılar vardı. Bayrama iki gün kalmasına rağmen satışlarda büyük bir düşüş yaşanıyor. Hem köylülerimiz hem de buraya kurban satmak için gelen satıcılar perişan durumda. Kurbanlarını satamadıklarını ve bayrama iki gün kalmış olmasına rağmen hayvanların çoğunun ellerinde kaldığını bizatihi ilettiler.

Koca pazarda yalnızca 2-3 kurban alıcısına rastladık. Bu durum gerçekten içler acısı. Bunun başlıca nedeni, halkımızın alım gücünün düşmesidir. Emekli 14.500 TL maaş alıyor, asgari ücretli ise 22.000 TL ile geçinmeye çalışıyor. Bu şartlar altında bir vatandaşın gelip 20-25 bin TL’ye kurban alması elbette mümkün değil.

Aynı şekilde üreticilerimiz de çok dertli. Hayvan yetiştirmenin ve beslemenin maliyetleri oldukça yüksek. Girdiler çok pahalı. Bu şartlar altında üretici hayvanını ucuza satamaz. Üreticiye destek verilmediği gibi, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle bir gecede hayvan ithalatının önü açılıyor. Bu da yerli üreticiyi daha da perişan ediyor.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi’nin pazarda kapalı alan sunmuş olması güzel bir hizmet. Bu emekleri için belediyeye teşekkür ederiz. Ancak, özellikle gölgelik ya da çadır kurulması yönünde köylülerimizin talebi var. Ayrıca, girişlerde küçükbaş hayvan için 40 TL, büyükbaş hayvan için 80 TL ücret alınıyor. Buradan İnegöl Belediye Başkanı'na seslenmek istiyorum: Köylümüze ve çiftçimize destek olun. Bu ücreti almayın. Gerekirse ihtiyaçlarınızı başka kaynaklardan sağlayın. Üreten insanlar mutlaka desteklenmeli. İki gün ücret almazsanız bir şey kaybetmezsiniz. Bu meblağlar büyük paralar değil. Köylümüz ve üreticimiz için bu bir destek, bir jest olur.

Üretimi desteklemek amacıyla bu hususların dikkate alınmasını temenni ediyorum. Pazarda ciddi bir durgunluk var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim" dedi.