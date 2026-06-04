Seymen, İMASKOP’un kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, üyelere mevcut yönetime destek çağrısında bulundu.

“AMACIMIZ MOBİLYACI ESNAFINI KENDİ İŞ YERİNE KAVUŞTURMAK”

Kooperatifin kuruluş sürecindeki temel hedeflerinin küçük ve orta ölçekli mobilya üreticilerini modern üretim alanlarına kavuşturmak olduğunu ifade eden Sedat Seymen, şu değerlendirmede bulundu: “Kooperatifimizi kurarken ve bu yola çıkarken tek amacımız, zor şartlarda ve dar alanlarda üretim yapan küçük ve orta büyüklükteki işletme sahibi mobilyacı esnaf arkadaşlarımızı kendi iş yerlerine kavuşturmaktı. Günün teknolojilerine uygun üretim alanları oluşturmak ve sektörümüze değer katmak için yola çıktık. Üç yıl gibi kısa bir sürede çok önemli mesafeler kat ettik.”

“ARSA TAHSİSİNİ SAĞLADIK”

İMASKOP’un en önemli kazanımlarından birinin arsa tahsis süreci olduğunu vurgulayan Seymen, Ankara’da gerçekleştirilen girişimlerin olumlu sonuç verdiğini söyleyerek “Ankara’da gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kooperatifimizin arsasının Milli Emlak’tan kooperatifimize tahsisini sağladık. Süreç içerisinde bürokratik işlemlerin gerektirdiği prosedürler doğrultusunda çalışmalarımızı mümkün olan en hızlı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.” dedi.

“ASIL BAŞARI HİKÂYESİ ÖZCAN AYHAN’IN LİDERLİĞİDİR”

Kooperatifin bugün geldiği noktada Başkan Özcan Ayhan’ın önemli katkıları olduğunu belirten Seymen, mevcut yönetimin ortaya koyduğu çalışmalara dikkat çekti. Seymen, “Üyelerimizi ziyaret ederek çeşitli söylemlerde bulunan ve geçmişte farklı projelerde görev alan kişilerin süreçlerini çok iyi biliyoruz. Bu noktada asıl başarı hikayesi, İMASKOP’un kurulduğu ilk günden bugüne kadar 529 üyeyi bir araya getirerek süreci bu noktaya taşıyan Özcan Ayhan’ın kendisidir.” ifadelerini kullandı.

“SANAYİNİN İÇİNDE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Kendilerinin halen aktif olarak üretim hayatının içerisinde yer aldığını ifade eden Seymen, sektörün sorunlarını yakından bildiklerini söyledi. “Özcan Başkanımız ve bizler hâlâ sanayinin içerisinde aktif şekilde üretmeye çalışıyor, mobilya sektörüne ve İnegöl sanayisine değer katmaya devam ediyoruz.”

“ÜYELERİMİZİN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUZ”

İMASKOP üyelerinin istikrardan yana tavır alacağına inandıklarını belirten Seymen, seçimlerde mevcut yönetime destek istedi. “İMASKOP üyelerimizin aklıselimle hareket ederek istikrardan ve güvenden yana tercihlerini kullanacaklarına inanıyoruz. Özcan Ayhan Başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte kuruluş ilkelerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz.”

“DESTEK BEKLİYORUZ”

Kongre sonrası yeni hedeflere odaklanacaklarını belirten Seymen, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: “Kooperatifimiz adına son derece olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Kongremizin ardından üyelerimizin desteğiyle güven tazeleyerek kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu vesileyle önümüzdeki hafta oy kullanacak tüm üyelerimizden, istikrarın, güvenin ve sürdürülen çalışmaların devamı adına Özcan Ayhan Başkanımıza destek vermelerini önemle rica ediyorum.” dedi.