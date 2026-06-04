Kaza saat 17.00 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesi ile 2. Fatih caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Karalar caddesinde seyir halinde olan sürücü Murat A.(43) yönetimindeki 16 KJG 55 plakalı otomobil, 2. Fatih caddesinden çıkan sürücü Murat A.(68) yönetimindeki 16 M 06149 plakalı özel halk minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Fatma T.(39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ