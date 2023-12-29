Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nin çatısındaki kurşun levhaları sökmeye çalışan 17 yaşındaki şüpheli, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, saat 02.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nde meydana geldi. Bursa’nın en eski ve değerli kütüphanelerinden biri olan binanın çatısından ses geldiğini fark eden görevli, durumu polise bildirdi. Yaya devriye atan ekip kütüphanenin çatısına çıktığında, 17 yaşındaki Ç.F.’yi kurşun levhaları sökmeye çalışırken yakaladı.

Polisleri görünce kaçmaya çalışan Ç.F., kısa sürede yakalandı. Zanlı Ç.F., ilk ifadesinin ardından Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.