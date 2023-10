TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamberin doğumuna, Mevlid-i Nebi Haftası’na denk gelen bu etkinlikte emeği geçenleri tebrik etti. Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı asla ve asla kabul edilemez" dedi.İSTANBUL (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'nda konuştu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın, Türkiye'de önemli bir gelenek haline geldiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu vesileyle sadece kendi kültürel, medeni değerlerimiz içerisinde, camilerimizin yerini ve önemini bir kere daha hatırlamış oluyor, aynı zamanda da üzerimize düşen sorumlulukları bir kez daha gözden geçirerek adımlarımızı daha kuvvetli atmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, camilerin aynı zamanda günlük yaşayışın merkezi olduğunu da belirtti.

Bugün de Müslümanların yaşadıkları yerlere camiler üzerinden kendi medeniyetlerini ve kimliklerini nakşettiklerini ifade eden Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya hizmet etmenin de Müslüman milletin, kendisi için temel ödev olarak kabul ettiği sorumluluklardan olduğunu vurguladı.

"FİLİSTİN TOPRAKLARINA YAPILAN ZULÜMLER HAD SAFHAYA ULAŞMIŞTIR"

Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Nebevi'ye ve Mescid-i Haram'a hizmet etmenin, bu milletin tarihi borçlarından birisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bugün maalesef Mescid-i Aksa'nın uzun yıllardır devam eden işgal ve saldırılar altında bulunmasını büyük bir kederle, üzüntüyle hep beraber izliyoruz. Dört asır boyunca Filistin topraklarında hükümran olan ecdadımız Müslümanları, Hristiyanları, Yahudileri, bütün farklılıklarıyla bir arada yaşatmış ve bu dört asır boyunca bir tek din savaşı, bir tek mezhep savaşı ortaya çıkmamıştır. Bugün maalesef Orta Doğu'da, Filistin topraklarında yapılan zulümler had safhaya ulaşmıştır. Biz, iki gündür devam etmekte olan bu gerilimi gerçekten kaygıyla izliyoruz. Her iki tarafın da bu anlamda sükunetle bu meselenin çözülmesi için, bir şekilde sükuneti ve itidali tavsiye ediyoruz. Ancak bütün dünyaya şu soruyu sormak da herhalde hakkımızdır. Ne oldu da nasıl oldu da Orta Doğu böylesine yaşanmaz bir bölge haline geldi? Nasıl oldu da ecdadın dört asır boyunca sulhu, selameti, barışı getirdiği Filistin toprakları bugün kan denizine döndü? Türkiye'nin tavrı açıktır. Mescid-i Aksa'nın mukaddesiyeti her şeyin üstündedir. Mescid-i Aksa ve Kudüs, müşerref bir yerdir, mükerrem bir yerdir. Orada bütün dinlerin mensupları asırlardır bir arada yaşadığı gibi bundan sonra da bir arada yaşayacaktır. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı asla ve asla kabul edilemez." diye konuştu.

Camilerin bir başka özelliğinin, "toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve meseleleri çözmenin merkezi" olduğunu belirten Kurtulmuş, yakın tarihe bakıldığında, İstiklal Harbi'nin kurtuluş mücadelesini ateşleyen en temel merkezlerin başında camilerin geldiğini söyledi.