Trendyol Süper Lig’in 8. hafta maçında Beşiktaş, İstanbulspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Salih Uçan’ın ceza yayından attığı pasta topu alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

21. dakikada sol taraftan Hadziahmetovic’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Chamberlain’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

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23. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza yayında buluşan Chamberlain’in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Bailly (Necip Uysal dk. 30), Zaynutdinov, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Colley, Rebic, Cenk Tosun, Rashica, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Mamadou, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ndao, Emir Kaan Gültekin, Ethemi

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, İbrahim Yılmaz, Rroca, Coly, İzzet Topatar, Traore

Teknik Sorumlu: Olcay Demir

Gol: Aboubakar (dk. 7) (Beşiktaş)