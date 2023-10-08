Trendyol Süper Lig’in 8. hafta maçında Beşiktaş, İstanbulspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Salih Uçan’ın ceza yayından attığı pasta topu alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
21. dakikada sol taraftan Hadziahmetovic’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Chamberlain’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
23. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza yayında buluşan Chamberlain’in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Bailly (Necip Uysal dk. 30), Zaynutdinov, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar
Yedekler: Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Colley, Rebic, Cenk Tosun, Rashica, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Umut Meraş
Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Mamadou, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Ndao, Emir Kaan Gültekin, Ethemi
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, İbrahim Yılmaz, Rroca, Coly, İzzet Topatar, Traore
Teknik Sorumlu: Olcay Demir
Gol: Aboubakar (dk. 7) (Beşiktaş)