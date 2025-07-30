İnegöl’ün köklü kulüplerinden Kurtuluşspor'da yapılan genel kurul toplantısıyla yeni başkanı Coşkun Karduz oldu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Karduz, kulüp yapısını güçlendirmek için hızlı adımlar atacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki günlerde yönetim kurulumuzla görev dağılımını gerçekleştireceğiz. Ardından teknik direktörümüzü belirleyip transfer çalışmalarımıza başlayacağız. Hem teknik hem de idari kadromuzu netleştirerek, hedeflerimize uygun oyuncularla yola çıkacağız.”

Yeni yönetimle birlikte Kurtuluşspor’da taze bir başlangıç yapıldığını vurgulayan Karduz, tüm camiaya birlik, beraberlik ve başarı mesajı verdi.