50.Yılını yaşayan ve bu yıl onlarca etkinlik yapan Kurtuluşspor iki onursal başkanı ile bir araya geldi. Kazancı'da gerçekleşen buluşmada İnegöl Belediye eski başkanı Muhittin Tanoğlu ve Hüsnü Sak'a 50.yıl hatıra forması hediye edildi.

Eski belediye başkanı Muhittin Tanoğlu, Kurtuluşspor'a Mahmudiye Mahallesindeki şimdi tesisleri vermişti. 1990 yılında gerçekleşen açılışı kendisinden sonra gelen Belediye Başkanı Cemal Arık yapmıştı. O dönemde ilk defa bir kulübe böyle önemli bir destek verilmişti. Kurtuluşspor bugün bu tesisleri sayesinde bugüne daha sağlam ve güçlü gelebilmiştir.

Muhabir: İbrahim Uslu