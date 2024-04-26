Bandırma 33’üncü Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin tarihleri açıklandı. Festival 13 Haziran’da başlıyor.

Bandırma’da geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin bu yıl 3 gün sürecek. 33’üncüsü gerçekleştirilecek olan Bandırma Uluslararası Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali’in hangi tarihler asadında düzenleneceği de belli oldu. Bandırma Belediyesi tarafından festival tarihleri 13-15 Haziran 2024 olarak duyuruldu.

Festival öncesi 9-12 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sahil Şenliği etkinlikleri için başvuruların ise 18 Nisan-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi. Etkinlik günlerinde yer almak isteyen sanat atölyeleri, müzik grupları ile solistleri, dans ve spor okulları, gösteri gruplarının başvuruları için belediyenin resmi internet sitesinden ya da Bandırma Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılabileceği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 5 gün süren festivalin bu yıl Haziran ayında 3 gün yapılmasına sebep olarak ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde yapılacak sınavların, Haziran ayı içinde 2 kez bulunması, yasa ve yönetmelikler gereğince gece geç saatlere kadar müzik yayının yasak olması gösterildi.