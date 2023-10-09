Avrupa Konseyi yetkilisi uzman heyet, 1976 yılında Avrupa Konseyi tarafından ’Avrupa Diploması’nın en üst kategorisi olan ve korunan alanlara verilen ’Oscar’ ödülü olarak kabul edilen A Sınıfı Diploma’yla ödüllendirilen Kuş Cenneti Milli Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Kuş Cenneti Milli Parkı, çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen ’Avrupa Diploması’na sahip Türkiye’deki tek korunan alan olarak yer alıyor. Korunan alanlara beş yıl süreyle verilen bu diploma 1981, 1986, 1991, 1996 yıllarında yenilenmişti. Bu süre içerisinde alanın statüsünde kısa süreli bir askıya alma yaşanmasının ardından son olarak 2011 yılında yenilenen diplomanın halihazırda 14 Mart 2024 tarihine kadar geçerliliği bulunuyor.

Söz konusu diplomanın süresinin sona ereceği 2024 yılı öncesinde Avrupa Konseyi’nce görevlendirilen iki uzman alanda değerlendirmeler yapmak ve bir rapor hazırlamak üzere Kuş Cenneti Milli Parkı’nı ziyaret etti. İnceleme ziyareti çerçevesinde öncelikle parkta gözlemlerde bulunan Avrupa Konseyi ekibine, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, DKMP Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğü teknik ekibi eşlik etti.

Gerçekleştirilen incelemeler sırasında Kuş Cenneti Milli Parkı’nın daha etkin korunması ve ziyaretçi memnuniyetinin arttırılması hedefiyle son yıllarda yapılan yatırımlar ve su kuşları ile onların habitatlarının durumu yerinde görüldü. Arazi incelemesinin ardından yerel yönetimler, halk ve STK’larla da görüşme sağlayan heyete milli park sınırları içerisinde yer alan ve ülkemizin en çerçeveli araştırması yapılan tek Pers yerleşim yeri olan Daskyleion Antik Kenti’nde bulunan kalıntılar ile tarihi süreçte Kuş Cenneti’nin konumu hakkında bilgiler verildi.

Yapılan inceleme ve görüşmeler sonrasında Avrupa Konseyi teknik ekibince düzenlenecek rapora göre Kuş Cenneti Milli Parkı’nın halihazırda sahip olduğu ve süresi 14 Mart 2024 tarihinde dolacak olan “A Sınıfı Diploma” süresinin 10 yıl daha uzatılıp uzatılmayacağına Avrupa Konseyi’nce süreç bitiminde karar karar verilecek.