Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Gençlerle Geleceğe Bir Adım” projesi çerçevesinde oluşturulan Kuştepe Çocuk Korosu, Darülaceze sakinlerine konser verdi. Polisler ile çocukların oluşturduğu koro, renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği 2023 yılında hazırlanan "Gençlerle Geleceğe Bir Adım" projesi çerçevesinde 11-14 yaşları arasındaki çocuklara ve gençlere, müzik ve koro çalışması verildi. Eğitimler sonucunda oluşturulan Kuştepe Çocuk Korosu bugün, Darülaceze sakinlerine konser verdi. Konsere İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, polisler ve Darülaceze sakinleri katıldı. Konuşmaların ardından polisler ve Kuştepe Mahallesi’nden seçilen yetenekli çocukların oluşturduğu Kuştepe Çocuk Korosu Darülaceze sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Söylenen şarkı ve türkülere Darülaceze sakinleri eşlik etti. Sahneye çıkan sakinler unutulmaz bir gün yaşadı.