Kütahya'da mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Zığra Mahallesi’nde Mahalle Fırını yapımı çalışmalarına başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahyalıların talepleri ve ihtiyaçlarına öncelik vererek yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Zığra Mahallesi’nde Mahalle Fırını yapımı için çalışmalara başladı.

Çalışmaları mümkün olan en kısa sürede bitirmeyi hedefleyen ekipler, vatandaşların daha kullanışlı ve temiz bir ortamdan istifade edebilmelerini sağlayacak.

Kütahya Belediyesi ekipleri, mahalle sakinlerinin istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.