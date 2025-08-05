Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Nâzım Hikmet Yaz Kampı, 27 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında Büyükada'da Gündüz Vassaf, Adalar Vakfı, Adalar Belediyesi ve BTF (Bridge to Türkiye Fund) iş birliğiyle hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - İlk kez uluslararası katılımla gerçekleşen kampta, ABD'den Türkiye kökenli gençler, Adalı gençler ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden özellikle de deprem bölgesinden gelen üniversite öğrencisi bir araya geldi.

18-25 yaş aralığındaki 20 genç, bir hafta boyunca birlikte düşünmenin, üretmenin ve paylaşmanın yollarını ararken gündemlerinde ‘'Ne Yapabilirim?'' sorusu vardı.

Kamp boyunca kültürlerarası öğrenmeden dünya vatandaşlığına, tabiat tarihinden akademik özgürlük ve üniversite özerkliğine uzanan birçok konuda oturumlar düzenlendi. Edebiyat ise tüm bu temaların zeminini hazırladı. Tüm bu konulardan doğan sorunlar, iklim krizi, edebiyatın içinin boşaltılması, dünyadaki yükselen sınırlar, akademide yaşanan baskılar için hep birlikte Ne Yapabilirim? sorusuna cevap aradılar. Bu sorunlar için kendilerine ve birbirlerine sorular sorarak çözümler için kampta başlayan uzun sürecek bir yolculuk için yoldaşlığa koyuldular.

Tüm program sonunda soruları, cevapları ve tüm dayanışmalarıyla birlikte bir manifesto hazırladılar.

Her biri farklı yerlerden gelen gençler, kimlik, sınır, hafıza ve dayanışma gibi konular üzerine düşündüler, konuştular, bazen birlikte sustular. Ada sokaklarında yapılan yürüyüşler, uzun çay sohbetleri, gece deniz kenarında süren tartışmalar ve sabah kahvaltılarında doğan fikirlerle kamp, yalnızca bir öğrenme alanı değil; aynı zamanda bir karşılaşma ve yakınlaşma alanı haline geldi.

Kamp süresince çekilen görüntülerle oluşturulan kısa film ise, bu ortak deneyimin bir belleği olarak arkada kalacak.

10. Nâzım Hikmet Yaz Kampı Konukları

Çeşitli Yönleriyle Nâzım Hikmet - Gündüz Vassaf

Kriz Anlarında Dayanışma ve Umut - Leyla Akça & Buğra Çelik

Video Oturumu - Ayda Özlü Çevik & Gökay Akçay

Kültürlerarası Öğrenme Atölyesi - Dünya Vatandaşlığı I - Ömer Madra & Ela Evliyaoğlu

Kültürlerarası Öğrenme Atölyesi - Dünya Vatandaşlığı II - Nazan Bekiroğlu

Kültürlerarası Öğrenme Atölyesi - Dünya Vatandaşlığı III - Ela Evliyaoğlu

Gönüllülük ve Sivil Toplum - İbrahim Betil

Tabiat Tarihi Oturumları - Utku Perktaş

Edebiyat & Dünya Vatandaşlığı- Ceren Ergenç

Kültürlerarası Diyalog - Burcu Becermen & Tuğçe Tezer

Edebiyatın Ninesi: Mitoloji ve Mitolojide Biyoçeşitlilik - Buket Uzuner

Akademik Özgürlük ve Üniversite Özerkliği - Taner Bilgiç & Utku Perktaş