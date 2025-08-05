AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısı öncesi İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ve AK Parti grubuyla bir araya geldi. Tokat’ın geleceğine yön verecek projeler değerlendirilirken, Dartaş Barajı’nın kentin 100 yıllık su sorununa çözüm olacağı vurgulandı.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) -Tokat’ın köy ve beldelerine hizmet götüren İl Genel Meclisi’nin Ağustos 2025 toplantısına katılan AK Parti Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, toplantı öncesi İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ve AK Parti grubu üyeleriyle buluştu. Görüşmede, Tokat’ın kalkınmasına katkı sağlayacak projeler masaya yatırıldı.

“MİLLETİMİZİN İHTİYAÇLARI ÖNCELİĞİMİZ”

Aldemir, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen, çözüm odaklı çalışan meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Tokat’ın en ücra köşelerine hizmet ulaştırma gayretleri takdire şayan” dedi.

İl Genel Meclisi’nin birlik ve uyum içindeki çalışmalarına teşekkür eden Aldemir, Tokat’a hizmet kararlılığını yineledi.

Toplantının ana gündemi, Tokat’ın ilçeleri ve kırsal alanlarının kalkınması oldu. Dartaş Barajı’nın, kentin 100 yıllık su sorununa köklü çözüm getireceği belirtilirken, kırsal altyapının güçlendirilmesi, yol ve su sorunlarının çözümü, tarım ve hayvancılığı destekleyici projelerin hızlandırılması konuları ele alındı. Aldemir, “Tokat’a sevdalıyız, hizmette kararlıyız” diyerek, şehir için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.