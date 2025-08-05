Edinilen bilgiye göre Akhisar Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu Alaa K.(27), Kurşunlu mahallesinde tarım işçisi olarak çilek toplamaya gitti. Tarladan döndüğü sırada seyir halinde olan minibüsün kapısını açan kapın yola atladı. Ağır yaralanan genç kadın, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafatasında çatlaklar oluşan genç kadın, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç