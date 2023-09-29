Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla “Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor Kültür Turları” kapsamında Bursa’ya giden vatandaşlar Kütahya dönüşünde karşıladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, “Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor Kültür Turları” kapsamında Bursa gezilerini sürdürüyor.

Mahallelere özel çekilişlerle geziye gitmeye hak kazanan Kütahyalılar, Bursa'da Ulu Cami, Emir Sultan Hazretleri Türbesi, 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, Cumalıkızık, Yeşil Türbe, Tophane, Orhan Gazi Türbesi, Osman Gazi Türbesi ve Koza Han gibi birçok tarihi ve kültürel yeri gezmenin keyfini çıkardı.

Gezi dönüşünde vatandaşları Belediye Hizmet Binamızın önünde karşılayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, vatandaşlar için bu ve bunun gibi etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Geziye katılan Kütahyalılar ise anlamlı organizasyon için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.