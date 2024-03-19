Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Muhammed’in (S.A.S) kutsal emanetlerinin bulunacağı “Mukaddes Emanetler” sergisinin kapılarını 20 Mart Çarşamba Günü Sakarya Sanat Galerisi’nde Sakaryalılara açıyor.

Birbirinden özel ve anlamlı etkinlikler ile sanatseverlerin beğenisini kazanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nda anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak. Kültür Dairesi, Hz. Muhammed’in kullandığı eşyaların ve evinde bulunan özel parçaların olduğu bir “Mukaddes Emanetler” sergisini vatandaşlarla buluşturuyor. Bu sergi, Sakarya Sanat Galerisi’nde 20 Mart Çarşamba günü 14.00’da kapılarını açacak.

Sergide neler yer alacak?

Kutsal sergide, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.S) Sakalı-ı ve Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif, Gubar-ı Şerif, Kisve-i Saadet, Hücre-i Saadet Örtüsü, Kabir Toprağı ve Kâbe örtüleri yer alacak. Sergi 20-22 Mart tarihleri arasında Sakarya Sanat Galerisi’nde 12.00-23.00’a saatleri arası ücretsiz ziyarete açık olacak. Yapılan açıklamada, “Ramazan ayı Kültür etkinliklerimiz birbirinden anlamlı ve özel programlar ile devam ediyor. Bu mübarek ayda Mukaddes Emanetler Sergisi’ni Sakaryalı hemşerilerimiz ile buluşturuyoruz. Tüm hemşerilerimizi 20-21 ve 22 Mart günü Sakarya Sanat Galerisi’ne bekliyoruz” denildi.