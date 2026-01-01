Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kütüphanem, 2025 yılı boyunca her yaştan okurun yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kent genelinde yaygınlaşan kütüphaneler, 1 yılda 477 bin 988 ziyaretçiyi ağırladı.

Kütüphanem Kocaeli, büyükşehir belediyesi bünyesinde İzmit'te 3, Derince'de 2, Gölcük, Çayırova, Darıca, Gebze ve Dilovası'nda birer olmak üzere 2025 yılı itibarıyla toplam 10 kütüphane ile hizmet veriyor. Yıl içerisinde Gebze ve Dilovası Kütüphaneleri okurlarla buluşurken, Alev Alatlı Kütüphanesi de kitapseverlere hizmet vermeye başladı. Böylece kentin farklı noktalarında bilgiye erişim daha da kolaylaşıyor.

Kasım ayında ziyaretçi sayısı zirve yaptı

Yıl boyunca kütüphaneler toplam 477 bin 988 ziyaretçiyi ağırladı. En yoğun ilgi ise Kasım ayında yaşandı. Sadece bu ayda 84 bin 196 kişi, sessiz ve verimli çalışma ortamlarında bilgiyle buluştu. 2025 yılı içerisinde 7 ilçedeki kütüphanelerde bin 119 etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 45 bin 276 kişi katıldı. Kütüphanem Kocaeli, yalnızca kitapların değil; kültür, sanat ve etkileşimin de merkezi olmayı sürdürdü. Okuma ve çalışma amaçlı ziyaret edenlerin sayısı ise 432 bin 712 olarak kaydedildi.

En çok okuyan ilçe Darıca oldu

Yılın öne çıkan etkinliklerinden biri, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu anısına düzenlenen 'Zarif Kalpler Günü' oldu. Program, edebiyatseverlerden yoğun ilgi görürken, kütüphanelerin kültürel hafızadaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. 2025 yılı boyunca kütüphanelerde toplam 97 bin 064 ödünç kitap alma işlemi gerçekleştirildi. Darıca Kütüphanesi, 47 bin 224 ödünç kitap ile en çok kitap ödünç alınan ilçe oldu.

Tuğtağ ve Livaneli ilk sırada

Çocuk okurlar arasında Melih Tuğtağ'ın 'Sessiz Sakin'in Gürültülü Maceraları: Dikkat İcat Çıkabilir' adlı eseri yılın en çok okunan kitabı olurken, yetişkin okurlar arasında ise Zülfü Livaneli'nin 'Balıkçı ve Oğlu' eseri 2025'in en çok tercih edilen kitabı oldu. Kütüphanelere gösterilen ilgi, yeni üyeliklere de yansıdı. 24 bin 754 yeni üye, 2025 yılında Kütüphanem Kocaeli ailesine katıldı. Artan ziyaretçi ve üye sayılarıyla kütüphaneler, kentin kültürel yaşamına değer katmaya devam etti.

10 kütüphane 117 bin 742 kitap

Kütüphanelerde üye sayıları da gün geçtikçe artarken kitap sayıları da artmaya devam ediyor. Buna göre Alev Alatlı Kütüphanesi'nde 23 bin 52, Millet Kütüphanesi'nde 8 bin 18, Çayırova Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi'nde 7 bin 169, Darıca Millet Kütüphanesi'nde 20 bin 32, Derince Kütüphanesi'nde 8 bin 100, Yaşam Kütüphanesi'nde 2 bin 695, SEKA Kütüphanesi'nde 24 bin 439, Gölcük Kütüphanesi'nde 7 bin 224, Gebze Kütüphanesi'nde 13 bin 7, Dilovası Kütüphanesi'nde 4 bin 6 olmak üzere toplam 117 bin 742 kitap bulunuyor.