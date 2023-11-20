Kuyumcuların açıklamalarına göre belirli bir tarihte gram altının 4000 lira olacağı ifade ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte çeyrek altının 4000 lirayı aşabileceği konuşuluyor. İslam Memiş, bu konuda önemli değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önümüzdeki haftalarda beklenen altın fiyatları hakkında bilgi verdi.

Altın fiyatlarındaki artış, İzmir Kuyumcular Odası'nın çeyrek altının 4000 TL'yi görebileceği tahminine odaklanmasına neden oldu. İslam Memiş'in gelecek haftalarda gram ve çeyrek altın için 4000 TL'yi hedef alabileceği öngörüsü, altın piyasasında önemli bir etken olarak değerlendiriliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı spekülasyonları ve ekonomik veriler, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Fiyatlar yurt içinde rekor seviyelere doğru ilerliyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altın fiyatı bu hafta yüzde 2,46 artarak 1.830 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,50 artışla 12.300 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 2940 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 3012 liraya çıktı.

4 Bin Liraya Kadar Çıkar!

Piyasalardaki son gelişmelerin ardından yatırımcıların en çok merak ettiği sorular, 'Altın düşecek mi, yükselecek mi?' ve 'Altın almalı mı satmalı mı?' oldu. İzmir Kuyumcular Odası'nın yaptığı açıklama, yatırımcılarda büyük bir heyecan yarattı.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, gram altın fiyatının yıl başına kadar 2000 lirayı görebileceğini belirterek çeyrek altın için de tahminde bulundu. Buyrukçu, “Altın, daima en güvenilir limandır. Bugünkü gidişat, altını olması gereken seviyelere taşıyacaktır. Çeyrek altın yılbaşına kadar 4 bin liraya dayanabilir” şeklinde konuştu.