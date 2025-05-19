Kuzey Kıbrıs'ta Konut Sektörü Sil Baştan Değişti

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, yeni kararların gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaratacağını ve yatırımcıları teşvik edeceğini belirtti.

KKTC’de taşınmaz alımında yeni dönem! Yapılan düzenlemelerle Türkiye vatandaşlarına önemli avantajlar sunuluyor, yatırım süreci daha cazip hale geliyor. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, yeni kuralların gayrimenkul sektörüne büyük bir ivme kazandıracağını belirterek, “Türkiye’den KKTC’ye yatırım hareketliliği hızlanacak, bu düzenlemeler yatırımcıları teşvik edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Akçam, Türkiye vatandaşlarının apartman dairesi alımında 6 daireye kadar sahip olabilmesini önemli bir avantaj olarak değerlendirdi. Akçam sözlerini, "Bu düzenleme, yatırımcıların KKTC’de daha güçlü bir şekilde konumlanmasını sağlayacak ve sektörde olumlu bir ivme yaratacaktır” şeklinde sürdürdü.

Bunun yanı sıra, müstakil ev sahibi olmak isteyen yatırımcılar için de sınırların netleştiğini belirten Akçam, “Müstakil konut ediniminde 3 bin 300 metrekareden büyük arazi satın alınamayacak ve ek konut yapılamayacak. Bu düzenlemeler, planlı şehirleşmeye katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

Villa alımıyla ilgili olarak da yeni kurallar getirildiğini belirten Akçam, Türkiye vatandaşlarının en fazla 3, diğer ülke vatandaşlarının ise en fazla 2 villa alabileceğini hatırlatarak, "Bu düzenleme, yabancı yatırımcıları dengeli şekilde yönlendirerek KKTC'nin gayrimenkul piyasasını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacaktır." dedi.

Ayrıca, yatırım amaçlı gösterilmesi gereken miktarın 20 milyon Euro’dan 10 milyon Euro’ya düşürüldüğünü vurgulayan Akçam, "Bu adım, KKTC’nin yatırımcı dostu bir yaklaşımla daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni düzenlemeyle tapu devir harçlarının da şekillendiğini belirten Akçam, Türkiye vatandaşları için ilk alımda yüzde 6, ikinci alımda yüzde 8 ve üçüncü alımdan sonra yüzde 9 tapu harcı ödeneceğini belirtti. Diğer ülke vatandaşları için tapu harcının sabit olarak yüzde 9 olarak belirlendiğini ifade eden Akçam, “Bu oranlar yatırımcıların planlamalarını daha sağlıklı yapmalarına olanak tanıyacak.” dedi.

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Ekonomi

Kuzey Kıbrıs'ta Konut Sektörü Sil Baştan Değişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde taşınmaz alımıyla ilgili yapılan düzenlemeler, özellikle Türkiye vatandaşları için önemli fırsatlar sunuyor.

Ekonomi Yayın: 18 May 2025 - Sunday - Güncelleme: 18.05.2025 23:11:00

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Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, yeni kararların gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaratacağını ve yatırımcıları teşvik edeceğini belirtti.

KKTC’de taşınmaz alımında yeni dönem! Yapılan düzenlemelerle Türkiye vatandaşlarına önemli avantajlar sunuluyor, yatırım süreci daha cazip hale geliyor. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, yeni kuralların gayrimenkul sektörüne büyük bir ivme kazandıracağını belirterek, “Türkiye’den KKTC’ye yatırım hareketliliği hızlanacak, bu düzenlemeler yatırımcıları teşvik edecek” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE VATANDAŞLARI İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT!"

Akçam, Türkiye vatandaşlarının apartman dairesi alımında 6 daireye kadar sahip olabilmesini önemli bir avantaj olarak değerlendirdi. Akçam sözlerini, "Bu düzenleme, yatırımcıların KKTC’de daha güçlü bir şekilde konumlanmasını sağlayacak ve sektörde olumlu bir ivme yaratacaktır” şeklinde sürdürdü.

Bunun yanı sıra, müstakil ev sahibi olmak isteyen yatırımcılar için de sınırların netleştiğini belirten Akçam, “Müstakil konut ediniminde 3 bin 300 metrekareden büyük arazi satın alınamayacak ve ek konut yapılamayacak. Bu düzenlemeler, planlı şehirleşmeye katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

VİLLA VE YATIRIM ŞARTLARINDA KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER

Villa alımıyla ilgili olarak da yeni kurallar getirildiğini belirten Akçam, Türkiye vatandaşlarının en fazla 3, diğer ülke vatandaşlarının ise en fazla 2 villa alabileceğini hatırlatarak, "Bu düzenleme, yabancı yatırımcıları dengeli şekilde yönlendirerek KKTC'nin gayrimenkul piyasasını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacaktır." dedi.

Ayrıca, yatırım amaçlı gösterilmesi gereken miktarın 20 milyon Euro’dan 10 milyon Euro’ya düşürüldüğünü vurgulayan Akçam, "Bu adım, KKTC’nin yatırımcı dostu bir yaklaşımla daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

TAPU HARÇLARINDA NETLEŞEN DÜZENLEMELER

Yeni düzenlemeyle tapu devir harçlarının da şekillendiğini belirten Akçam, Türkiye vatandaşları için ilk alımda yüzde 6, ikinci alımda yüzde 8 ve üçüncü alımdan sonra yüzde 9 tapu harcı ödeneceğini belirtti. Diğer ülke vatandaşları için tapu harcının sabit olarak yüzde 9 olarak belirlendiğini ifade eden Akçam, “Bu oranlar yatırımcıların planlamalarını daha sağlıklı yapmalarına olanak tanıyacak.” dedi.

"TÜRKİYE’DEN KKTC’YE YATIRIM HAREKETLİLİĞİ HIZLANACAK!"

Yeni düzenlemelerin Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik iş birliklerini daha da güçlendireceğine dikkat çeken Akçam, yapılan değişikliklerin gayrimenkul piyasasında canlılık yaratacağını ve yatırımcıları bölgeye yönlendireceğini belirtti.

Akçam, "Yatırımcılar açısından bakıldığında, KKTC’de gayrimenkul edinmek artık çok daha cazip hale geldi. Türkiye’den gelen yatırımcıların ilgisi her geçen gün artıyor ve önümüzdeki dönemde satışların hızlanmasını bekliyoruz." ifadeleriyle yeni düzenlemelerin sektöre etkisini değerlendirdi.

Yatırım şartlarının hafifletilmesi, KKTC’nin uluslararası piyasada daha rekabetçi bir konum kazanmasına yardımcı olurken, Türkiye’den gelen yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Akçam, iki ülke arasındaki ekonomik bağların bu düzenlemelerle daha da kuvvetleneceğini vurgulayarak, "Türkiye ve KKTC arasındaki iş birliği sadece gayrimenkul sektöründe değil, genel ekonomik dinamiklerde de kendini gösterecek. Bu süreç, uzun vadede bölgesel kalkınmayı destekleyen kritik bir adım olacak." dedi.

“Yeni düzenlemelerle birlikte KKTC’nin yatırım açısından cazip bir destinasyon haline gelmesi, Türkiye ile olan ticari ilişkileri daha da güçlendirecek. Gayrimenkul piyasasında yaşanacak hareketlilik, iki ülke arasındaki ekonomik sinerjiyi artırarak yeni iş fırsatlarının ve ortak projelerin önünü açacak. Bu süreç, hem yatırımcılar hem de bölge ekonomisi için önemli fırsatlar doğururken, KKTC’nin büyüme potansiyelini daha geniş bir yatırımcı kitlesine sunmasını sağlayacak.”