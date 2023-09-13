Mexico City'deki bir kongre duruşmasında, ilginç bir gelişme yaşandı. Gazeteci ve Ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan bilgiler, "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın fosilleşmiş kalıntılarını içeriyordu. Maussan, bu cesetlerin dünya dışı varlıklara ait olduğunu öne sürdü ve bunların 1000 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.

Yasama Sarayı San Lazaro'da yeminli bir konuşma yapan Maussan, "Bu örnekler, sıradan bir karasal evrim sürecinin bir parçası değil. Bu, UFO enkazından sonra bulunmadı. Bu varlıklar diatom (yosun) madenlerinde keşfedildi ve daha sonra fosilleştiler" dedi. Bu olağanüstü iddialar, tanımlanamayan anormal olaylarla ilgili kapsamlı bir kongre duruşması sırasında gündeme geldi. Maussan, örneklerin Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendiğini de vurguladı.

Fosiller, kapsamlı analizlere tabi tutulduğunda ilginç bir şekilde kum benzeri bir tabakayla kaplanmıştı. Maussan, "İnsanlar, insan dışı teknolojiler ve varlıklar hakkında bilgi sahibi olma hakkına sahiptir. Bu, insanları birleştiren bir konudur, bizi ayırmamalıdır. Evrende yalnız değiliz ve bu gerçeği kabullenmeliyiz" şeklinde konuştu.

Duruşmada, eski ABD Donanması pilotu Teğmen Ryan Graves ve Harvard'da astrofizik profesörü Profesör Avi Loeb gibi önemli isimler de yer aldı. Bazıları, söz konusu nesnelerin dünya dışı kökenlere sahip olduğuna inanırken, diğerleri bunların gizli askeri operasyonlarla ilişkilendirilebileceğini savundu. Ayrıca, Temmuz ayındaki ABD kongre duruşmasında konuşan UFO ihbarcısı David Charles Grusch, hükümetin sağlam uzaylı araçlarına dair kanıtları gizlediğini iddia etti. Bu olay, dünya dışı yaşam arayışının ve UFO fenomeninin hala ilgi çekici ve tartışmalı bir konu olduğunu gösteriyor.