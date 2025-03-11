SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Lamellalı Çökeltim SistemiProjesi’nde bir aşamayı daha geride bıraktı.

Üç etaptan oluşan projeninikinci etabında Karapürçek Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne çökeltim tankı monte edilerek devreye alındı.

Su kaynaklarında baskı azaltılacak

42 milyon liralık Lamellalı Çökeltim SistemiProjesi’nin son etabında, Sapanca Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne bir çökeltim tankı inşa edilecek.

Bu sistemle ilçelerde yaşanan su kesintilerinin önüne geçilerek aynı zamanda mevcut su kaynakları üzerindeki yükü de azaltması hedefleniyor.

“Arıtılan sularımızın bir damlasını dahi israf etmiyoruz”

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turançalışmaları yerinde inceleyerek projenin güncel durumu hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Turan’a,Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlyas Al, AK Parti Karapürçek İlçe Başkan vekiliİsmail Usta, Karapürçek Muhtarlar Dernek Başkanı Yunus Emre Kopal ve bölge muhtarlarıeşlik etti.

“Kaynaklardan gelen bir damla israf olmayacak”

İncelemelerin ardından açıklama yapan Genel Müdür Yiğit Turan, “Lamellalı Çökeltim Sistemi ile bulanıklık değeri yüksek suları arıtmaya uygun hale getiriyoruz. Bu proje sayesinde, kaynaklarımızdan gelen suların bir damlasını dahi israf etmeyerek su kesintilerini önleyecek ve arıtma tesislerimizin verimini arttıracağız” ifadelerini kullandı.