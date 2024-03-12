Çanakkale’nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale getirilen iftar geleneğine devam ediyor.

Ramazan ayında 10 ayrı yerde yapılacak iftar yemeği programı doğrultusunda ilk iftar yemeği Dalyan mahallesinde verildi. İftara, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz da katıldı. İftar yemeğine gelen vatandaşların masasını eşi Hacer Yılmaz ile birlikte gezerek vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bu akşam Ramazanın ikinci gecesi Lapseki Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği iftar programlarının ilki havanın biraz soğuk ve yağışlı olması sebebiyle etkinliğimizi spor salonuna aldık. Vatandaşlarımız ile birlikte oruçlarımızı açtık. Vatandaşımız iftar programımıza yoğun ilgi gösterdi. Aynı zamanda seçim sürecini yürütüyoruz. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler dolayısıyla programlar biraz daha yoğun olacak gibi gözüküyor. Ben tüm Lapsekili hemşirelerimizi ramazan programlarımıza ve iftara davet ediyorum. Farklı yerler de 9 iftar programımız olacak” dedi.

Lapseki Belediyesi iftar programları, 15 Mart Cuma Hacı İsmail Efendi Camii, 17 Mart Pazar Mezarlık mahallesi, 19 Mart Salı Halide Edip Adıvar caddesi, 21 Mart Perşembe Kapalı Pazar yeri, 23 Mart Cumartesi Plevne okulu, 25 Mart Pazartesi iskele camii, 27 Mart Çarşamba Beyçayır sokak, 5 Nisan Cuma Belediye hizmet binası ve 8 Nisan Pazartesi Şen Mahallesinde olacak.