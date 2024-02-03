Lapseki Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük işçi maaşı 29 bin TL oldu. Lapseki belediyesi işçilerine yıllık yüzde 130 zam yapıldı.

Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük işçi maaşı 29 bin TL oldu. Lapseki belediyesi işçilerine yıllık yüzde 130 zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi sonrası açıklama yapan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki’ye daha iyi hizmet vermek için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, “Birçok arkadaşımız ile beraber yaklaşık 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Birlikte ilçeye hizmet etmeye çalışıyoruz. İmkanlarımız dahilinde, çocuğundan, gencine, yaşlısından orta yaşlısına herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar da güzel hizmetler yaptığımızın kanıtı da çevreye baktığımızda hep beraber görüyoruz. Ben bunun için başta başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz ve tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin burada emekleri çok fazla. Emeğin bedeli olmaz. Bu en önemlisidir. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 13 bin lira maaş alan bir arkadaşımız bu ay itibarıyla 29 bin lira maaş alacak. Bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde 130 zam gibi bir artış var. Temmuz ayı ile karşılaştırırsak yüzde 60’ın üzerinde bir artış ile bu imzaları atıyoruz. Aldığınız paralar, sevdiklerinizle beraber ananızın ak sütü gibi helal olsun. Bu paraları sevdiklerinizle beraber çoluğunuz, çocuğunuzla beraber güle güle harcamanızı diliyorum” dedi.