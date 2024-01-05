Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, modern ve güvenli altyapıyı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir dizi projede çalışmalar devam ediyor.

Lapseki’de altyapı ve çevre düzenlemesi projeleri sürüyor. Kökez Mevkiinde taş döşeme çalışmaları ile birlikte daha önceki köprü çalışmalarının ardından Dumlupınar Caddesi’nin trafiğe tekrar açılması, Yeni Kordon’un düzenlenmesi ve dere taşkınlarını önlemek amacıyla derelerin ıslahı projeleri sürüyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt, ilçede devam eden projelerin detaylı bir denetimini gerçekleştirdi.

Yeni Kordon süren çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin sahil şeridini daha estetik ve kullanışlı hale gelecek. Hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin sosyal alanlarda keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyacak olan kordon projesi, ilçeye yeni bir cazibe noktası kazandıracak.

Ayrıca, dere taşkınlarını önlemek için derelerin yeniden ıslahı projeleri çerçevesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Bu projeler, ilçenin su taşkınlarına karşı direncini artırarak hem çevre güvenliğini sağlayacak hem de yerleşim bölgelerindeki riskleri minimize edecek.

Lapseki’de devam eden projeler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ilçenin daha güvenli ve çağdaş hale getirilmesi amaçlanıyor.