Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen program, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan, Lapseki Belediye başkanı Eyüp Yılmaz tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe mezarlığına şehitlik ziyareti yapıldı. Camilerde görev yapan imam ve müezzinler tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Ardından çarşı içindeki kutlama programına geçildi.

İlçe merkezinde devam eden kutlama programında konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bu anlamlı günde konuşmama başlarken, mücadele ruhunu, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi, yoklukların içinde zafer kazanmayı bizlere öğreten Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımızın bekası uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve Lapsekili Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapanlara unutamayacakları bir ders verildiği gündür. Bugün ‘Ya istiklal, Ya Ölüm’ diyen kahramanların, şehadeti seçtikleri gündür. Bugün Lapseki’mizin gurur günüdür. Bugün Lâpseki’mizin Bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Dünya tarihinin akışını değiştiren ve bağımsızlığa olan inancını ortaya koyan aziz milletimiz, Milli mücadeledeki tüm imkansızlıklara rağmen işgalcilere karşı canla başla mücadele etmiştir. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 101 yıl önce 25 Eylül 1922 tarihinde Lapseki’mizde de tezahür etmiştir. Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceği bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiş, Lâpseki’miz işgalcilerden temizlenmiş ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde sürdürülen bu büyük mücadelede Lapsekililer üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli safhalarından biri olan Akbaş Cephaneliği baskını, Lapsekili kahramanlarımızın önderliği ve gayreti sayesinde gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza atılmıştır. Türk direnişi açısından büyük bir moral kaynağı olmuştur. Çanakkale Savaşları’nda, Arıburnu’nda, ana çıkarma noktasında, düşmanın ilk ateşine göğüs gererek; düşmanla azimle, kararlılıkla mücadele eden Kahraman Lapsekili Muharrem Asteğmenimizi, Yaralı olarak tedavi için Lapseki’ye gelen abisinin asker elbiselerini giyerek gözünü kırpmadan cepheye göğüs göğse savaşmaya giden 15 yaşındaki Kulağını vermeyen şehit olarak da bilinen Hasan oğlu Ahmet’i, Cephede şehit düşen Beybaşlı Halil’i ve Lapsekili İbrahim Onbaşı’yı, ilçemizi işgal etmek isteyen İngiliz müfrezesine karşı, kahramanca göğüs gererek mücadele eden Lapsekili Kahramanlarımızı saygı ile anıyorum. Bizlere bu toprakları vatan kılan, vatan kalması için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ecdadımızın fedakarlıklarını anlayarak daha çok çalışmalıyız. Kardeşliği yaşadığımız topraklarımızda bir ve beraber olarak özellikle çocuklarımız ve gençlerimizde milli şuur oluşturmalıyız. Yarınlara umutla bakarken, gelişmiş bir Türkiye ve gelişmiş bir Lapseki için; tarihimizi asla unutmamalıyız. Lapseki’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü gurur içinde idrak ederken, Bizlerde Lapsekimiz ve hemşerilerimiz için daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Lapseki Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Topluluğu folklor ekiplerinin halk oyunları gösterisi renk kattı. Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bando Komutanlığı konseri ilgiyle izlendi.

Lapseki’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü nedeniyle ‘TCG Kumkale’ gemisi ziyarete açıldı. Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak ‘ TCG Kumkale’ gemisini ziyaret etti. Protokol üyeleri ziyarette gemi personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.