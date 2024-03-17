Sakarya’nın Akyazı ilçesinde pat pat olarak adlandırılan tarım aracının lastiğinin çıkması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Karacasu yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ö.T. idaresindeki pat pat olarak adlandırılan tarım aracı, lastiğinin kopması neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahale sonrasında yaralı sürücü ilk olarak Akyazı Devlet Hastanesine, ardından ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.