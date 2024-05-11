Bursa’nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan cip duvara çarpıp takla attı; sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Şaban A. (61) idaresindeki 44 ABR 196 plakalı cipin ön lastiği patladı. Direksiyon hakimiyeti kaybeden cip sürücüsü yoldan çıkarak istinat duvara çarpıp ters döndü. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: iha