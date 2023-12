Geçen yıl bu zamanlarda, League of Legends geliştiricisi Riot Games, amiral gemisi MOBA oyununun IP’sinin, LoL evreninde geçen diğer oyunlarla birlikte genişleyeceğini duyurdu. Şimdi, bu yeni oyunlardan birinin ne olacağına dair bir fikrimiz var – Runeterra dünyasında geçen bir MMO.

Riot’ta IP ve eğlence başkan yardımcısı Greg Street, Twitter’da bir paylaşımda bulundu: “Haberlerim var!” Diyerek “Riot’taki son işi, ihtiyacımız olan Lig evrenini geliştirmeye yardımcı olmak oldu!” Çünkü zamanı geldi. Yeni işim, çoğunuzun ve birçok Riotçunun bizden yaratmamızı istediği büyük (bazıları büyük diyebilir) bir oyun başlatmak. ” Street daha sonra postaya stüdyonun işe alındığını ekler.

Bu “büyük” (veya “büyük”, hatta “büyük”, hatta) gizemli Lig projesinin ne olabileceği gönderinin kendisinde açık değil, ancak gönderinin yanıtlarında bir yorumcu bunun bir MMO olup olmayacağını soruyor. Daha önce World of Warcraft’ın baş sistem tasarımcısı olan Street, “Bu bir MMO,” cevabını doğruluyor.

Riot Games’e ulaştık ve bir stüdyo temsilcisi yukarıdakileri doğruladı – yolda bir League of Legends MMO var.

Bu lokmalar dışında, MMO hakkında hayranların yutması gereken herhangi bir bilgi henüz yok. Yazarken Riot’un kariyer sayfasına bir göz atmak, bize proje hakkında fikir verebilecek, çalışan bir unvanı veya yaklaşan çok oyunculu oyun için açık olan herhangi bir rolü ortaya çıkarmıyor gibi görünüyor.

Bu gereksinimler düşüktür ve oyun dünyadaki çoğu cihazda çalışabilmelidir. Riot’un PC versiyonunu mobil cihazlara taşımakla kalmayıp ayrı bir oyunu yeniden inşa etme kararı, onu çok çeşitli mobil cihazlarda oynanabilir hale getirdi.

League of Legends nedir?

League of Legends, bir RTS’nin hızını ve yoğunluğunu RPG unsurlarıyla harmanlayan, hızlı tempolu, rekabetçi bir çevrimiçi oyundur. Her biri benzersiz bir tasarıma ve oyun tarzına sahip iki güçlü şampiyon takımı, birden fazla savaş alanında ve oyun modunda kafa kafaya savaşıyor. Sürekli genişleyen bir şampiyon kadrosu, sık güncellemeler ve gelişen bir turnuva sahnesi ile League of Legends, her beceri seviyesindeki oyuncular için sonsuz tekrar oynanabilirlik sunuyor.